Atlético/MG x Ceará pela Série A: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O desafio do Ceará para a 25ª rodada da Série A é dos mais difíceis até então na competição, ao enfrentar o líder Atlético/MG no Mineirão. O Alvinegro cearense vem de um bom jogo diante do Inter na quarta-feira, empatando no Castelão, mas deixando uma boa impressão pelo futebol apresentado. Portanto, neste sábado às 16h30 no Mineirão diante do principal postulante ao título do Brasileirão, o Vovô espera mais uma vez uma boa exibição, tentando segurar o Galo, que poucas vezes tropeçou em casa nesta Série A, sendo o melhor mandante.

Palpites

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela TV Verdes Mares,Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Opostos

Em 10 jogos, foram 8 vitórias do Galo, 1 empate e uma derrota. Apenas Chapecoense e Fortaleza tiraram pontos do líder do Campeonato jogando no Mineirão.

E analisando os números do Ceará fora de casa, o Vovô é o pior visitante. Em 10 jogos, são 4 empates e 6 derrotas. Os números podem até jogar contra, mas como no futebol cada jogo tem sua história e o Ceará desde o seu retorno a Série A em 2018 tem vencido jogos pesados fora de casa - o campeáo de 2020 Flamengo perdeu para o Vozão por 2 a 0 no Maracanã, por exemplo - tudo pode acontecer e é nisso que o Ceará se apega.

A equipe vem evoluindo com o técnico Tiago Nunes, vencendo a Chapecoense por 1 a 0 e empatando com o Inter. A expectativa é de uma atuação segura, mesmo contra um adversário muito qualificado e com uma maratona de jogos a disputar em outubro.

E como o Brasileirão deste ano terá um G9 por vagas na Libertadores, pelo predomínio de nossos clubes nas competições sul-americanas, este é o objetivo do Ceará. O Alvinegro, hoje é o 12º colocado, com 29 pontos, apenas 3 pontos do 9º, o Fluminense, posição alcançável caso uma sequência de resultados aconteça.

Ouça o Ceará Cast

Mudanças

Diante do Inter, o técnico Tiago Nunes promoveu as entradas de Igor na lateral-direita, Marlon no meio, Airton e Cléber no ataque. Todos tiveram uma boa atuação, mas dois deles se destacaram muito: Marlon e Cléber.

Legenda: O Ceará fez boa partida contra o Inter na última quarta-feira e espera evoluir ainda mais diante do Atlético/MG Foto: KID JUNIOR

A equipe ganhou mais dinâmica, agradou ao torcedor que foi ao Castelão no reencontro com o clube após 18 meses, mas a manutenção da equipe não é garantida para o duelo deste sábado. Isso porque, além de Marlon estar suspenso pelo 3º cartão amarelo, o treinador, em entrevista coletiva após o jogo, afirmou que estas mudanças de um jogo para outro serão uma constante, dependendo do adversário.

Tiago Nunes Técnico do Ceará O lado positivo de ter tempo para treinar é conhecer a característica dos jogadores e dar a oportunidade a eles. Se perde ritmo de jogo, mas eles responderam muito bem. E isso será uma tônica constante. Eu tenho liberdade, uma franqueza diária com eles. Todos serão importantes. Todos serão titulares e reservas em algum momento. A escalação será pela caracteristica para cada jogo e momento dentro do jogo

A dúvida para a partida contra o Galo é a volta ou não do goleiro Richard. Ele desfalcou o Vovô diante do Inter e viajou com a delegação para a partida. Se ele não atuar, João Ricardo continua como titular.

No meio, sem Marlon, as opções de Tiago Nunes são Fabinho e Geovane.

Atlético

O Galo vem de tropeço diante da lanterna Chapecoense na Arena Condá, ao empatar em 2 a 2, mas manteve boa vantagem na liderança da Série A com 50 pontos, 11 a mais que o Palmeiras e um longa invencibilidade de 16 jogos na Série A, que defenderá contra o Vozão.

E o técnico Cuca terá mais opções para armar o time, líder do Campeonato Brasileiro. O volante Zaracho, que cumpriu suspensão contra a Chape, é titular e deve retomar a posição na equipe.

Quem também pode reaparecer é o atacante Savarino. O jogador foi preservado contra a Chape por se recuperar de lesão, e deve jogar.

A expectativa maior fica por conta de Diego Costa, se ele estará recuperado de lesão na coxa esquerda.

Estão fora no Atlético, o atacante Eduardo Vargas, com lesão no tornozelo, o lateral direito Mariano, com contusão muscular e os jogadores que estão servindo às seleções nas Eliminatórias da Copa: Alonso (Paraguai), Arana (Brasil) e Alan Franco (Equador).

Prováveis escalações

Ceará

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho, Fernando Sobral, Airton, Vina, Kelvyn e Cléber. Técnico: Tiago Nunes.

Atlético/MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino (Keno) e Hulk.. técnico: Cuca

Ficha Tècnica

Atlético-MG x Ceará

Mineirão - Belo Horizonte, MG

16h30 (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos (GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)