Fortaleza x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O Castelão será palco de um duelo que colocará frente a frente dois dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas deste sábado (9), a bola rola para Fortaleza x Flamengo, em confronto direto no pelotão de cima e que vale consolidação entre as primeiras posições da tabela.

PALPITE

inter@

Os dois times possuem 39 pontos, mas o Rubro-Negro está na 2ª colocação pelo número de vitórias (12 x 11). Pelo mesmo critério, o Palmeiras também está na frente do Tricolor, que é o 4º. Porém, resultado positivo faz o Leão do Pici abrir três pontos de vantagem sobre o time carioca e, de quebra, poder ampliar também a diferença para o Palmeiras ou então o Bragantino (6º colocado, com 35 pontos), já que os times paulistas se enfrentam às 21 horas.

Vale lembrar que o jogo contará com a presença de público, mas apenas torcedores do Fortaleza poderão comparecer. Torcedores do Flamengo não terão entradas liberadas no Castelão.

Tabus em jogo

Legenda: Na última vez que Fortaleza e Flamengo se enfrentaram no Castelão, o jogo terminou empatado em 0 a 0 Foto: Natinho Rodrigues/SVM

É um confronto direto que pode fazer, também, o Fortaleza quebrar um tabu histórico. Há 16 anos que o Tricolor não vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A última vitória do Leão do Pici na competição foi por 2 a 1, na 18ª rodada da edição de 2005, no dia 7 de agosto daquele ano. Desde então, foram seis vitórias do Flamengo e dois empates.

Além disso, o Leão do Pici tenta também a primeira vitória diante do seu torcedor, já que no retorno do público, foi derrotado por 3 a 0 para o Atlético-GO.

A missão, também, é de acabar com o jejum de partidas sem ganhar como mandante. A última vitória do Fortaleza atuando em casa foi contra o Bragantino, por 1 a 0, no dia 25 de junho, em jogo válido pela 13ª rodada.

Equipes protagonistas

A expectativa de que seja um grande jogo se dá pelo estilo de jogo das duas equipes. Fortaleza e Flamengo são dois times protagonistas, que gostam de ter a bola, de um jogo ofensivo e buscando sempre o gol adversário. Prova disso é que estão entre os ataques mais positivos da competição.

O Rubro-Negro é o líder no quesito, com 40 gols marcados, enquanto o Fortaleza é o 5º time que mais balançou as redes adversárias, com 32 tentos. A maioria em jogadas aéreas.

Há, também, outros números que refletem o quanto as equipes treinadas por Juan Pablo Vojvoda e Renato Gaúcho possuem vocação ofensiva. São os dois times que mais finalizam na Série A, com média de 14 por jogo, e também os que mais driblam, com média de 18 fintas a cada partida.

Desfalque e mudança

Legenda: O zagueiro Marcelo Benevenuto é titular do Fortaleza com Vojvoda, mas desfalcará a equipe Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Porém, ambos acumulam desfalques para o duelo. Pelo 3º cartão amarelo, o Tricolor não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto, autor do primeiro gol na vitória sobre o Fluminense e peça importantíssima no sistema defensivo. Ele entrou para a história do clube como o maior zagueiro-artilheiro do Leão em uma edição de Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Matheus Jussa seja recuado do meio de campo para a zaga, formando trio com Tinga e Titi. Com isso, Felipe retoma a titularidade ao lado de Ederson e Ronald, que fez grande jogo contra o Fluminense e deve ser mantido na equipe principal.

Ausências e retornos no Fla

Legenda: Diego Alves reassume titularidade no gol do Flamengo Foto: Alexandre Vidal/Divulgação

No Flamengo, os problemas são ainda maiores. David Luiz, Gustavo Henrique e Diego Ribas tratam lesões musculares na coxa. Além deles, Arrascaeta se lesionou com a seleção do Uruguai e também está fora, assim como Isla, Everton Ribeiro e Gabigol, que estão com suas seleções para as rodadas das eliminatórias para Copa do Mundo de 2022.

Por outro lado, as novidades são os retornos de Diego Alves e Filipe Luís ao time titular. O goleiro não atuou no empate em 1 a 1 com o Bragantino por apresentar sintomas de gripe, mas já está recuperado. Já o lateral estava desgastado e foi poupado, ficando apenas no banco de reserva.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 25ª rodada

Data: 9 de outubro de 2021

Horário: 19 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

Escalações

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Lucas Lima e Bruno Melo (Matheus Jussa); David e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Flamengo

Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia (Michael), Andreas Pereira, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Renato Gaúcho