Conheça o Atlético Bucaramanga, adversário do Fortaleza na Libertadores nesta quarta-feira (23)

Atlético Bucaramanga e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 23h (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do grupo E, no Estádio Américo Montanini, na Colômbia. Os Leopardos, como são conhecidos, são os atuais campeões nacionais e disputam a competição pela segunda vez em sua história.

De um rebaixamento recente a um título inédito, o clube empatou com o Colo-Colo por 3 a 3 na primeira rodada da fase de grupos na Colômbia e venceu o Racing, por 2 a 1, na Argentina. Com os resultados, a equipe ocupa a liderança do grupo, até o momento, com 4 pontos. Dos últimos 4 jogos, contabilizando campeonato nacional e Libertadores, o time tem 3 vitórias e 1 empate.

HISTÓRIA DO TIME:

Fundado em 1949, o Atlético Bucaramanga é conhecido, desde o começo, como um time de meio de tabela.

Em 1952, uma grave crise econômica abalou o clube, que chegou a mudar de nome temporariamente para Deportivo Ucaramanga e realizou até sorteio de um carro para arrecadar fundos. Em 1953, viveu seu pior momento: não disputou a segunda fase do campeonato e perdeu todos os jogos que disputou no ano.

Apesar disso, retornou em 1956 e quase conquistou a Copa da Colômbia, mas o título acabou não sendo disputado por falta de interesse das equipes envolvidas. Em 1960, chegou perto do título nacional, mas perdeu por 5 a 1 para o Santa Fé em um jogo cercado de polêmicas.

Voltando a se destacar em 1995,conquistou o título da segunda divisão. Já em 1997, perdeu a final da primeira divisão para o América de Cali. No ano seguinte, jogou pela primeira vez em sua história a Copa Libertadores, avançando em um grupo com América de Cali-COL, Deportivo Quito-EQU e Barcelona-EQU, foi eliminado com duas derrotas nas oitavas de finais para o Bolívar.

Rebaixado novamente em 2008, passou sete anos na segunda divisão até retornar em 2015. Em 2024, viveu o seu ápice na história: após liderar o Torneio Apertura e vencer o Santa Fé na final nos pênaltis, o Bucaramanga conquistou seu primeiro título da primeira divisão.

FASE ATUAL DO TIME:

Legenda: Leonel Álvarez assumiu como técnico do Atlético Bucaramanga nesta temporada. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Disputando a Apertura do Campeonato Colombiano, o time ocupa a 11ª colocação com 20 pontos conquistados em 15 rodadas. Entretanto, nos últimos cinco jogos, os Leopardos venceram três e perderam somente um confronto.

Com a saída de Dudamel no fim da temporada, o Bucaramanga teve mudanças de técnico com Gustavo Florentín, que teve passagens pelo Sport em 2020 e, agora, é comandado por Leonel Álvarez.

COMO JOGA A EQUIPE E JOGADORES:

Legenda: Luciano Pons, atacante argentino de 35 anos, é o artilheiro da equipe com 6 gols. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

O Atlético Bucaramanga geralmente é escalado na formação 4-5-1 com um atacante móvel e que vem sendo o artilheiro da equipe na temporada com seis gols na temporada: Luciano Pons, argentino de 35 anos.

Legenda: Jhon Vasquez, atacante do Atlético Bucaramanga, teve passagem discreta pelo Ceará em 2022. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Além do artilheiro, a equipe consta no seu plantel velhos conhecidos do futebol nordestino. Sendo eles, Jhon Vásquez, atacante que teve uma passagem discreta pelo Ceará em 2022 e Crístian Zapata, experiente zagueiro colombiano de 38 anos, que acumula passagens pela Europa (Milan, Villarreal e Genoa) e pelo Vitória em 2024. O zagueiro, inclusive, foi por muito tempo. figura carimbada na Seleção Colombiana.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto