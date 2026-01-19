Idoso de 65 anos morre após afogamento em Canoa Quebrada
A vítima era natural de Fortaleza, segundo o Corpo de Bombeiros.
Um idoso de 65 anos morreu após sofrer afogamento na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, litoral leste do Ceará. O caso foi na tarde desse domingo (18).
O Corpo de Bombeiros foi acionado, e os oficiais realizaram os primeiros socorros, que incluíram reanimação cardiopulmonar (RCP), oxigenoterapia e uso do desfibrilador externo automático. A vítima era natural de Fortaleza, segundo a corporação.
"O CBMCE reforça a importância da adoção de cuidados em áreas litorâneas e orienta que, em situações de emergência, a população acione imediatamente o número 193", disse o Corpo de Bombeiros, em nota.
Samu constatou óbito
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará informou ter sido acionado para atender a ocorrência, mas, ao chegar ao local, o homem já havia falecido.