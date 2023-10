Idosa de 70 anos é encontrada morta com sinais de violência em Acaraú, no interior do Ceará

Uma idosa de 70 anos foi encontrada morta em casa na tarde desta terça-feira (3) na localidade de Aroeira, na zona rural de Acaraú, no interior do Ceará.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da vítima foi localizado com sinais de violência.

Veja também

Ainda conforme a pasta, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local.

Polícia Civil faz diligências

O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Acaraú, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que realiza diligências para identificar a autoria do crime.