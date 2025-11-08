Homens são presos suspeitos de tentativa de homicídios em Caucaia

Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), suspeitos de participar de uma dupla tentativa de homicídio em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite da última sexta-feira (7).

Segundo a Corporação, a ação ocorreu no bairro Marechal Rondon. Os dois suspeitos, de 21 e 18 anos, foram capturados em flagrante.

A dupla tentativa de homicídio foi registrada por volta das 19h30. Os militares do 17º Batalhão da PMCE foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) após informações de que um homem lesionado por disparo de arma de fogo havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará.

No local, a equipe encontrou dois homens, um deles com um ferimento na cabeça, chegando em um veículo. Conforme as informações repassadas aos policiais, momentos antes, um veículo com as mesmas características teria sido utilizado no crime atentado no Marechal Rondon.

Com a suspeita, os ocupantes foram abordados pelos agentes. O homem de 21 anos já tinha antecedentes por porte de arma e crime de trânsito, e o de 18 anos respondia por direção perigosa e roubo, cometidos quando ainda era menor de idade.

Testemunhas também reconheceram os dois detidos como os autores do crime.

A dupla foi presa e conduzida à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde houve lavratura de inquérito e autuação em flagrante por tentativa de homicídio doloso.

Informações sobre o estado de saúde da vítima baleada e da segunda suposta vítima não foram repassadas pela Polícia.