Homem mata o próprio irmão após desavença em Cedro, no interior do Ceará

Um homem de 34 anos foi preso por matar o próprio irmão em Cedro, no interior do Ceará. A motivação do crime seria uma desavença entre a dupla, conforme as investigações apontam. A morte ocorreu em uma casa na zona rural do município e se deu por objetos perfurocortantes e contundentes.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Samoel Francelino da Silva foi autuado em flagrante por homicídio e vilipêndio de cadáver. Com ele, foram apreendidos um punhal e uma faca utilizados no crime.

Samoel teria pedido para comparecer ao velório do irmão, que tinha 43 anos, para constatar se ele havia mesmo morrido.

A vítima faleceu na própria casa. Segundo a corporação, o preso se encontra à disposição da Justiça.