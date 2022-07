Sétimo suspeito de participar de esquema criminoso de facção com casas de apostas no Ceará é preso

Um sétimo suspeito de participar de um esquema criminoso que envolve uma facção com casas de apostas, no Interior do Ceará, foi preso na tarde da última quinta-feira (28), horas depois da detenção de outros seis investigados.

Conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e do Ministério Público do Ceará (MPCE), a organização criminosa de origem carioca ordenou o fechamento de várias casas de apostas e de jogo do bicho, para depois reabrir os estabelecimentos sob o seu comando, nos Municípios de Pentecoste e Apuiarés (a cerca de 115 km e 140 km de distância de Fortaleza, respectivamente), na Região do Vale do Curu.

Carlos Gabriel Damasceno Sousa foi capturado em Fortaleza, em uma abordagem do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Contra ele havia um mandado de prisão temporária em aberto.

Segundo as investigações, Carlos integra a facção e ameaçou os proprietários das casas de apostas a aderir ao esquema criminoso.

Já haviam sido detidos, na manhã da quinta-feira (29), em Pentecoste, Apuiarés e Itapipoca, outro suspeito de praticar as ameaças, Lucas de Oliveira Silva; e cinco gerentes das casas de aposta, que teriam se ligado à facção, identificados como Antônio Thiago Martins Rodrigues, Antônio Keslley Freitas dos Santos, Francisco Márcio da Costa, Lucas Sousa Moreira e Francisca Ribeiro Saldanha.

As prisões temporárias têm validade de 30 dias. Além das prisões, a PC-CE e o MPCE cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, nos três municípios. As investigações são conduzidas pelo delegado Ronivaldo de Oliveira e pelo promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto.

Um alvo de um mandado de prisão acabou também preso em flagrante, por tráfico de drogas, com uma pequena quantidade de cocaína. Também foram apreendidos maquinários de aposta, dinheiro e um veículo Fiat Toro.

Como funcionava o esquema criminoso

O titular da Delegacia Municipal de Pentecoste, delegado Ronivaldo de Oliveira, explica que a Polícia Civil "começou a receber denúncias que pessoas ligadas a uma facção criminosa estavam determinando o fechamento de casas de apostas e de jogo do bicho".

Ronivaldo de Oliveira Delegado da Polícia Civil do Ceará Ia um grupo de bandidos armados, ameaçava as pessoas, que se obrigavam a fechar os estabelecimentos. Pouco tempo depois, uma pessoa aparecia nesses lugares com uma solução, dizendo que era autorizado pela facção, e os negócios reabriam. A gente entendeu que estava tendo uma ligação entre essas pessoas e a facção."

A facção carioca ordenou o fechamento de ao menos 10 casas de apostas e de jogo do bicho, em Pentecoste e Apuiarés. Destas, 4 aderiram à proposta do homem ligado à facção criminosa e viraram alvos da Polícia.

Grupo também é suspeito de lavagem de dinheiro

O promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto afirmou que essas ações têm sido desencadeadas em várias cidades para frear o avanço do crime organizado. Segundo ele, o trabalho está dando resultado e reduzindo o poderio dos grupos criminosos.

Jairo Pequeno Neto Promotor de Justiça "O Ministério Público e as forças estaduais de Segurança Pública têm intensificado ações voltadas ao desmantelo de esquemas de lavagem de dinheiro, frustrando a construção de patrimônio que seria utilizado para financiar o crime organizado em várias cidades cearenses".

O grupo irá responder inicialmente pelos crimes de associação criminosa e extorsão, mas outros crimes podem surgir no curso das investigações, segundo o delegado Ronivaldo de Oliveira.

