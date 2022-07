Subtenente da Polícia Militar é flagrado tentando furtar produtos de higiene em um supermercado

Um subtenente da Reserva Remunerada (RR) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi flagrado sob suspeita de estar envolvido em um crime de furto. A ocorrência foi registrada nessa quinta-feira (28), no Município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza.

O caso aconteceu em um supermercado, por volta das 10h30. "No local, os agentes foram informados pelos funcionários que um homem teria tentado cometer um furto de produtos de higiene pessoal e foi contido", segundo a Polícia.

O suspeito foi levado até a Delegacia Metropolitana de Aquiraz. A PMCE informou que foi lavrado um auto de prisão em flagrante pelo crime de furto.

Participaram das diligências policiais militares da 1ª Companhia do 15º Batalhão. Não há informações se o PM aposentado foi liberado. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do militar.

