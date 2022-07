Policial preso em Fortaleza por agredir filhos e esposa agora é investigado pela CGD

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) instaurou procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta de um policial penal, detido em flagrante por agredir os filhos e a esposa. O crime foi registrado no último mês de junho, em Fortaleza.

De acordo com publicação da CGD, no Diário Oficial do Estado (DOE), dessa terça-feira (26), o servidor já foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará. A identidade do policial será preservada, para que as vítimas de violência doméstica não sejam identificadas.

Consta nos autos que no dia 1º de junho de 2022, por volta das 21h, uma composição da Polícia Militar foi acionada por populares. A denúncia indicava que um homem estava emocionalmente descontrolado, dentro de um condomínio na Capital, destruindo e quebrado objetos.

Ao chegar no local, a Polícia constatou a veracidade da denúncia. OS PMs relataram ter presenciado o suspeito em luta corporal com os dois filhos dele, uma delas adolescente. O agente segue afastado das funções.

O homem resistiu à prisão e precisou ser algemado. Já na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, o homem foi autuado em flagrante. A adolescente foi submetida a um exame de corpo de delito, com resultado positivo para lesão corporal.

No inquérito, consta depoimento da esposa do suspeito contando que as agressões física e emocional eram recorrentes. Esposa e filha requereram medidas protetivas de urgência, que foram deferidas pelo o 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Fortaleza.

