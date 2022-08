Homem é preso por enviar mensagens de conotação sexual e tentar se encontrar com criança no Ceará

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por enviar mensagens de conotação sexual, pelas redes sociais, e tentar se encontrar com uma criança de 8 anos, no Município de Acaraú (a cerca de 240 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará.

A prisão ocorreu no bairro Centro, na última segunda-feira (22), quando suspeito e vítima se encontrariam, na saída da escola da menina. O criminoso foi surpreendido pelos policiais civis e levado à Delegacia Regional de Acaraú, onde confessou o crime, segundo a PC-CE.

Poucas horas antes da prisão, os pais da menina procuraram a Polícia Civil após perceberem que a sua filha mantinha contato com um homem, pelas redes sociais. Nas conversas, o homem já se dizia apaixonado pela criança e chegou até a enviar fotos íntimas para ela.

O suspeito foi autuado pelos crimes de tentativa de estupro de vulnerável e assédio. De acordo com a PC-CE, as investigações permanecem em andamento, com o objetivo de identificar se ele mantinha contato com outras crianças. A identidade do preso não foi revelada.

Júlio Cesar Chiarini Pereira Delegado da Polícia Civil do Ceará Fica um alerta para os pais, para fazer um acompanhamento dos filhos, crianças e adolescentes, com relação ao uso das redes sociais, ficar sempre atento para esse tipo de conversa, porque tem muitas pessoas com essa intenção criminosa."

Veja mais prints da conversa criminosa:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil