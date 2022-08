Sobrinho suspeito de matar tia idosa com golpes de canivete é preso no Interior do Ceará

Um homem, suspeito de homicídio doloso contra uma idosa de 64 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Araripe, no Interior do Estado, no último domingo (21).

A vítima foi encontrada morta dentro da própria residência, na localidade de Sítio Lagoa da Mata. De acordo com apuração da TV Verdes Mares Cariri, o suspeito do crime, identificado como Edvan Pereira Bringel Feitosa, de 27 anos, é sobrinho da vítima.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), após diligências, os policiais localizaram o suspeito em um imóvel próximo à casa da idosa, onde apreenderam o objeto perfurocortante utilizado na prática do crime.

Edvan foi autuado em flagrante pela Delegacia Regional do Crato. Ainda segundo a SSPDS, o caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Araripe, e o homem segue à disposição da Justiça. A motivação do crime é apurada.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3530-1685, o número da Delegacia Regional de Araripe.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, Whatsapp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.