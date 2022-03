Homem é preso dentro de canal fluvial em Fortaleza após realizar roubo e tentar fugir; veja vídeo

Um homem que realizou um roubo no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, foi preso após pular dentro de um canal para fugir de policiais. Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) entraram em uma canaleta fluvial para capturá-lo.

Para o assaltante ser retirado do canal, foi preciso buscar uma escada. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (15).

VEJA VÍDEO:

Conforme a PMCE, o homem usava um uniforme de uma empresa metalúrgica, com o objetivo de confundir as vítimas do assalto.

No roubo, ele usou uma arma de fogo para ameaçar as pessoas. Após a prisão, os policiais constataram que ele já possuía um mandado de prisão em aberto.