Polícia Federal investiga crime de moeda falsa em Pedra Branca

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (15), um mandado de busca e apreensão em Pedra Branca contra suspeitos de falsificar moedas.

O mandado foi expedido pelo juízo da 24ª Justiça Federal, em Tauá. Porém, os alvos da ação não tiveram os nomes divulgados pela PF.

As investigações começaram em outubro de 2021, quando a PF apreendeu 50 células falsas de R$ 100. Uma mulher foi presa à época por receber as notas via Correios.

"Os envolvidos responderão pelo crime de moeda falsa, que tem pena de reclusão de 3 a 12 anos", informou a PF.