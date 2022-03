Vítima de assalto persegue criminosos, colide em veículo e acaba baleada no José Walter

Após um trio realizar assalto em estabelecimento comercial de Fortaleza, uma das vítimas do crime perseguiu os suspeitos e acabou baleada, durante a tarde desta segunda-feira (14), na Rua 56, no bairro José Walter.

De acordo com informações de policiais militares do 21° Batalhão que atenderam à ocorrência, o caso aconteceu depois de um familiar do proprietário da loja averiguar a placa do carro dos assaltantes e iniciar a perseguição.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontou que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para uma ocorrência de lesão corporal a bala.

SSPDS Em nota A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. As Forças de Segurança estão em diligências visando capturar os suspeitos do crime. A ocorrência segue em andamento.

Até a última atualização desta matéria, não havia informações sobre os itens roubados, nem se as peças foram recuperadas.

Entenda o caso

A perseguição foi iniciada pelo parente do dono do estabelecimento roubado, utilizando um Corola. Os suspeitos dirigiam um Corsa, de cor prata. Quando os dois veículos chegaram à Rua 56, a vítima colidiu com a traseira do carro dos assaltantes.

Com o impacto, o trio perdeu o controle da direção, invadindo uma residência. Agentes da PMCE detalharam que os três suspeitos realizaram disparos contra o Corola durante a tentativa de fuga do local.

O familiar foi atingido no momento dos disparos, e o trio conseguiu fugir. Após o caso, moradores acionaram a PMCE via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e levaram a vítima até uma unidade hospitalar.