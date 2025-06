Homem é preso após invadir quartel da PM em Horizonte com faca e anunciar assalto

Um homem foi preso após invadir um quartel da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite dessa quinta-feira (5).

O suspeito entrou na Guarda do Quartel do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) com uma faca e anunciou um assalto na tentativa de render policiais militares que estavam no local.

Ao receber voz de prisão, o homem de 25 anos se rendeu, de acordo com nota enviada pela PMCE nesta sexta-feira.

Segundo a corporação, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Horizonte, onde foi autuado por tentativa de roubo.

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que prendeu um homem de 25 anos, na noite dessa quinta-feira (5), no Centro da cidade de Horizonte. O indivíduo, em posse de uma faca, anunciou um assalto na Guarda do Quartel do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM)", disse a corporação, em nota.