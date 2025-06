Cearense é flagrada no aeroporto de Salvador com caneta 'mais potente que o Mounjaro'

Uma cearense de 31 anos, natural de Tauá, no interior do Estado, foi autuada em flagrante pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Salvador, na noite da última quarta-feira (4), suspeita do crime de contrabando. Com ela, foram encontradas 90 unidades de medicamentos emagrecedores, que foram apreendidos pela Receita Federal.

As canetas estavam presas ao corpo da mulher, sendo 60 unidades de Synedica Retatrutide, remédio considerado "mais potente que o Mounjaro", e 30 unidades de Mounjaro, com valor total estimado em R$ 400 mil, segundo a Receita.

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi flagrada ao desembarcar de um voo procedente de Madri, com origem em Bruxelas, na Bélgica, e tinha Fortaleza como destino final. A passageira foi identificada por meio de trabalho integrado da Receita Federal, após a equipe do Aeroporto Internacional de Fortaleza emitir um alerta.

Medicamento mais potente

Atualmente, o medicamento Retatrutide está em fase de estudos clínicos e não foi liberado pela Anvisa, sendo, portanto, proibido no Brasil. A previsão de liberação é somente em 2026.

Ainda conforme a Receita Federal, seu efeito tem maior potencial que o Mounjaro, uma vez que é composto por três hormônios que agem no tratamento da obesidade, reduzindo o apetite e aumentando a queima de gordura.

A Receita Federal lavrou o Termo de Retenção dos medicamentos apreendidos e encaminhou a cearense e os produtos para custódia da PF, pelo flagrante de crime de contrabando.