Foragido da Justiça é preso com carro de luxo em hotel na orla de Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu, na última sexta-feira (5), um homem foragido da Justiça em um hotel no bairro Cais do Porto, na orla de Fortaleza. Com o suspeito, foram apreendidos duas pistolas, joias, dinheiro e um carro de luxo.

Identificado como Edson Santos de Paula, de 34 anos, o suspeito também era conhecido como “Blade” ou “Brazuca” e tinha antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele atua no tráfico de entorpecentes na área e já tinha um mandado de prisão aberto em razão de uma morte ocorrida em outubro de 2020.

Na ocasião, um homem de 23 anos com antecedentes criminais por tráfico de drogas foi morto por disparos de arma de fogo. A motivação do crime estaria relacionada com a atividade ilícita, o que motivou buscas pelo paradeiro de Edson por parte da Polícia Civil. Assim, foi descoberto que ele estava morando em um hotel da região.

Os agentes, com informações da inteligência, foram ao apartamento e visualizaram o suspeito tentando esconder uma arma. No entanto, o homem foi rendido, e o apartamento, vistoriado pelos policiais. Lá, duas pistolas — uma calibre .45 e outra 380 — foram encontradas.

A ação, que teve trabalho conjunto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Narcóticos (Denarc), apreendeu, também, munições, um computador, relógios, cordões e anéis de ouro, aparelhos celulares, um passaporte e os documentos de um veículo Range Rover estacionado em uma das vagas do estabelecimento, além da quantia de R$ 4,1 mil.

Edson e o material recolhido foram direcionados à sede do DHPP, onde foi registrado flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A Polícia segue com as investigações buscando identificar o envolvimento do suspeito em outros crimes.

Como denunciar

A população pode repassar informações que auxiliem a Polícia por meio do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pelo (85) 3257-4807, do DHPP, ou pelo (85) 3472-1560, da Denarc. Os números das delegacias funcionam como WhatsApp, podendo receber mensagens, imagens e vídeos. No Instagram, a Denarc mantém o perfil @denarc_pcce também para denúncias. O sigilo e o anonimato são garantidos pelas autoridades.