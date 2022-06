Família procura homem de 29 anos que saiu de casa no bairro Papicu há três dias

A família de Pedro Henrique Viana Sousa registrou Boletim de Ocorrência (BO), no último domingo (12), relatando para a Polícia Civil do Ceará (PCCE) o desaparecimento do homem, de 29 anos. Segundo familiares, o jovem saiu de casa no bairro Papicu no último sábado (11) e, desde então, não foi mais visto.

A irmã de Pedro, Eva Viana de Sousa, detalhou que ele faz uso de remédio controlado e pode aparentar confusões. Dentre as características físicas apresentadas no BO, tem que: ele possui cerca de 1,6 metro de altura; olhos e cabelos pretos; rosto comprido e lábios finos.

Eva Viana de Sousa Irmã de desaparecido “Meu maior receio é que ele sofra agressões já que, pela falta de medicamento, as pessoas podem achar que esteja drogado, mas ele não fuma, nem bebe, nem usa drogas”.

De acordo com Eva, o irmão talvez saiba retornar para casa, mas como “tem transtornos mentais, pode apresentar confusões”, detalhou.

Desaparecido

Eva apontou que Pedro Henrique chegou a desparecer há um ano. No entanto, essa é a primeira vez que demora mais do que um dia para reencontrar a casa.

Ele faz uso de medicamento controlado para transtornos mentais, mas estava há quase dois anos sem fazer nenhum tratamento. No início deste mês, os familiares conseguiram o atendimento de um médico especializado, que receitou o retorno da medicação.

No último sábado (11), Pedro avisou aos parentes que iria para a feira livre do bairro, que fica localizada na rua logo atrás da casa do pai. Assim, saiu aproximadamente às 13 horas.

No entanto, após quarenta minutos, a família saiu de casa para procurar e não encontrou Pedro.

Eva Viana Irmã de desaparecido “Meu pai imaginou que ele pudesse ter ido para a casa da minha irmã, ficou aguardando pela tarde, mas ele não apareceu por lá. A gente fez o boletim de ocorrência 24 horas depois”.

Denúncias

A população pode ajudar com denúncias anônimas sobre o paradeiro de Pedro Henrique através do Disque-Denúncia, de número 181 ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR