Casal de namorados tenta esconder drogas em cacimba e é preso em flagrante no Mondubim

Um casal foi preso em flagrante nesta terça-feira (14), no bairro Mondubim, em Fortaleza, com uma série de apetrechos utilizados para o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, foram encontrados revólveres, munições de diferentes calibres, uma prensa hidráulica, duas balanças de precisão, maconha, crack, cocaína e R$ 3,1 mil em espécie.

Os namorados ainda tentaram esconder as drogas as jogando em uma cacimba da casa, mas os policiais flagraram o momento e, depois, com ajuda do Corpo de Bombeiros, conseguiram retirar do local as substâncias.

Fernando Rosivaldo Fernandes do Nascimento, 21, e Mariane Felipe Alves, 26, foram conduzidos para a Delegacia de Narcóticos (Denarc), autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça.

Abordagem policial

A Polícia Civil iniciou a investigação após receber uma denúncia de que Fernando e Mariane, que não têm antecedentes criminais, vendiam entorpecentes na região do Mondubim. O casal foi abordado no momento em que saía de casa.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ao ver os agentes, Mariane correu para casa para se livrar das drogas as jogando em uma cacimba onde mais substâncias estavam escondidas — também foram encontradas drogas no carro.

Uma equipe do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionada para mergulhar na cacimba e retirar os entorpecentes. Além disso, dentro da casa, os policiais encontraram cadernos com anotações de vendas e plásticos para embalar as drogas.

Denúncias

Denúncias sobre o casal e sobre o tráfico de drogas em geral podem ser encaminhadas diretamente à Denarc pelo Whatsapp (85) 3472-1560, por onde podem ser enviadas mensagens de texto, áudio, imagens e vídeos.

Também podem ser feitas denúncias para o número 181, que é o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. Sigilo e anonimato são garantidos.