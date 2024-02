Falso médico é preso em flagrante com simulacro de pistola no Centro de Fortaleza

Um homem de 28 anos, suspeito do exercício ilegal da Medicina, foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (7), em uma clínica localizada no bairro Centro, em Fortaleza. De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o "falso médico" estava em posse de um simulacro de pistola. Ele foi encaminhado ao 34º Distrito Policial.

Equipes do 22º Batalhão de PM receberam a denúncia de que o suspeito estava se passando por um médico em uma clínica da Capital. Nas diligências, os policiais encontraram o homem, que usava documentos falsos, pertencentes a um médico legítimo. Durante a busca pessoal, também foi apreendido um simulacro de pistola que estava com o suspeito.

Conforme a PMCE, o homem foi autuado com base nos artigos 282 e 304 do Código Penal Brasileiro. A identidade do preso não foi divulgada.