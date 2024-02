PM frustra planos de sequestro em Maracanaú e entra em confronto com suspeitos

Sete homens tiveram frustrados pela Polícia Militar seus planos de sequestrar uma pessoa na manhã desta quarta-feira (7), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O grupo chegou a reagir à abordagem dos agentes de segurança e houve confronto. Quatro dos suspeitos foram lesionados.

Segundo a Polícia Militar, todos foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, que está à frente das investigações. Deles, um tem antecedentes criminais por homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e furto, e outro tem passagem por feminicídio.

Já dos que foram socorridos ao hospital, dois estão sendo atendidos por médicos e outros dois morreram — estes tinham passagens por porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Com o grupo, foram encontradas duas pistolas, um revólver e um simulacro de pistola. Não foram divulgados detalhes sobre o possível sequestro.

Como aconteceu?

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Comando Tático Motorizado (Cotam) foram informados de um possível sequestro em curso e, rapidamente, fecharam um cerco na área denunciada, no Parque Jari. Os sete homens estavam a bordo de dois veículos com placas adulteradas.

De acordo com a PM, os agentes tentaram abordar os suspeitos com cautela. No entanto, próximo à praça poliesportiva do local, os veículos pararam e os indivíduos desceram com armas em punho e distintivos falsos da Polícia Civil. Eles reagiram à abordagem e deu-se início ao confronto.