Homem que matou irmão a facadas em Fortaleza agrediu ex-namorado horas antes

O homem preso em flagrante por matar a facadas o próprio irmão, em Fortaleza, na última segunda-feira (5), também é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por cometer agressões contra o ex-companheiro, horas antes do homicídio. A Justiça Estadual decretou a prisão preventiva de Ivanilson de Mendonça Silva, de 37 anos, em audiência de custódia realizada na última terça (6).

A Polícia Civil confirmou, por nota, que "investiga uma denúncia de lesão corporal, registrada nessa segunda-feira (05), no bairro Maraponga". "Conforme o registro em Boletim de Ocorrência (BO), a vítima, um homem de 37 anos, teria sido lesionada por seu ex-companheiro, em um imóvel. As investigações relacionadas à situação estão a cargo do 19º Distrito Policial (DP), unidade da PCCE responsável pela área", acrescentou.

Sobre o homicídio registrado no bairro Bela Vista, a PCCE informou que o suspeito foi autuado em flagrante no 10º Distrito Policial - unidade responsável pela área onde aconteceu o crime. A vítima foi identificada como Ivair de Mendonça Silva, 43.

Horas antes de matar o irmão, Ivanilson ingeriu bebidas alcoólicas e agrediu o ex-companheiro, em sua residência, no bairro Maraponga. "De domingo para segunda, ele me agrediu. Eu fiquei com a cabeça doendo e nem fui trabalhar. Ele bateu muito na minha cabeça, à noite inteira. E minha perna ficou roxa", relatou André Silva, em entrevista ao Diário do Nordeste.

André também contou que alertou sobre a possibilidade dele cometer um homicídio: "ele falava que daquele dia não ia passar, ia matar o irmão dele. Eu tentei avisar o irmão dele. Liguei para a mãe deles, que não me atendeu. Alertei a Polícia, liguei no 190, mas falaram que não podiam fazer nada porque ele (suspeito) não estava no local".

Briga entre irmãos termina em morte

Testemunhas afirmaram à Polícia que os irmãos Mendonça Silva tinham uma rixa há meses. Ivanilson chegou a registrar um Boletim de Ocorrência contra Ivair, por uma briga ocorrida no dia 29 de dezembro último, em que o irmão tentou matá-lo com uma faca.

Houve outros desentendimentos. Até que a rixa terminou em morte, na última segunda-feira (5). Ivanilson foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na residência onde a vítima morava com a mãe, na Rua Três de Maio, no bairro Bela Vista.

Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito sustentou a versão que foi visitar a sua mãe e foi mais uma vez atacado com uma faca pelo irmão. Ivanilson contou que ficou com a mão ferida e agiu em legítima defesa para tomar a arma e esfaquear Ivair.

A companheira de Ivair contou outra versão aos investigadores: que o namorado sofria ameaças do irmão e que foi agredido por Ivanilson, no fim do ano passado, quando precisou reagir e houve uma luta corporal.

A prisão em flagrante de Ivanilson de Mendonça Silva foi convertida em prisão preventiva, pela 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia, em audiência de custódia realizada na última terça-feira (6). A decisão se baseou no "princípio da proporcionalidade" e pelas condições pessoais do preso, "uma vez que o ato foi praticado contra familiar e porvários golpes de faca".