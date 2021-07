Emissora de TV de Jaguaruana, no Interior do Ceará, é alvo de ataque a tiros

A sede de uma emissora de TV online foi alvo de ataque a tiros, na noite desta segunda-feira (12), em Jaguaruana, no Interior do Ceará. Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e efetuaram pelo menos cinco disparos. Ninguém ficou ferido.

Os tiros teriam atingindo o portão e a recepção da empresa, ocasionando a quebra de vidraças. O crime ocorreu por volta das 19h. A dupla suspeita de realizar os disparos teria sido vista fugindo em um veículo preto.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o proprietário da TV Plug, Paulo Sérgio Damasceno, relatou que, no momento do atentado, uma equipe de cinco pessoas estava na parte interna da sede. Por esse motivo, não houve feridos.

"Estávamos no estúdio. Quando ouvimos (os disparos), saímos para ver o que houve. Ficamos sem acreditar", relembrou. O proprietário acrescenta que os profissionais já haviam recebido ameaças.

"Foi uma tentativa de homicídio. Se estivesse alguém ali, estaria morto. A sorte é que nós chegamos cedo, por volta das 16h, e começamos a produzir matérias. Ninguém mais saiu e desceu, porque, às 19h, começamos a 2ª edição do jornal", disse.

Legenda: Emissora se pronunciou nas redes sociais Foto: Reprodução/Facebook

Polícia investiga o caso

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Jaguaruana.

Segundo a pasta, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na unidade policial, e testemunhas estão sendo ouvidas. "Equipes da Delegacia Municipal de Jaguaruana estão em diligência para identificar e capturar os suspeitos", disse a SSPDS.

