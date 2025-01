Educadora física denuncia agressão durante Pré-Carnaval em Fortaleza; Polícia investiga o caso

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga uma denúncia de agressão contra uma foliã durante o "Bloquinho de Verão", no último sábado (25), em Fortaleza. A educadora física Taianna Barroso, de 39 anos, afirma ter levado um murro na região da boca de um homem que também estava na festa.

A vítima conta que a agressão aconteceu após se dirigir a uma mulher, que estava na mesma mesa do agressor, para pedir que ela fumasse em outro local, pois a fumaça e o cheiro forte estavam incomodando. Segundo Taianna, a mulher se recusou e, pouco tempo depois, o homem foi até ela de forma agressiva tomar satisfação.

"Ele veio me perguntar porque eu abordei ela. E, antes de eu terminar de falar, me deu um soco", relata Taianna, que ficou com a boca cortada e sangrando. O suspeito foi identificado por ela como sendo João Felipe Lopes Gadelha, que nas redes sociais se apresenta como programador.

Taianna também denuncia omissão por parte do evento, já que no momento da agressão estava em uma área próxima de diversos seguranças, que não deram apoio a ela. "Os seguranças afastaram ele, e eu dizendo que era para tirar ele da festa porque tinha me agredido, mas ninguém fez nada", lamenta.

O caso foi amplamente divulgado pela vítima nas redes sociais. Vídeos registrados pela educadora física mostram o homem logo após a agressão, segundo ela. Nas imagens, o homem aparece dançando e bebendo, rodeado por diversos seguranças. Conforme Taianne, ele deixou a festa espontaneamente, a pedido da própria namorada.

Corpo de delito

A educadora física registrou Boletim de Ocorrência no último domingo (26) e passou por exame de corpo de delito. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) disse que a Polícia Civil investiga a denúncia de lesão corporal por meio do 26º Distrito Policial.

Legenda: O boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado no domingo (26) Foto: Arquivo pessoal

Taianna disse que, ainda nesta terça-feira (28), deve entrar com ação judicial contra o agressor e a organização do "Bloquinho de Verão" pela falta de assistência. "Eu estou muito decepcionada com o 'Bloquinho'. Ninguém me procurou para perguntar se eu estou bem, para saber o que aconteceu. Frequento o evento há muitos anos, conheço todos eles [organizadores]", comenta..

A organização do Bloquinho de Verão declarou, em nota enviada ao Diário do Nordeste, que as equipes de segurança do evento agiram "prontamente para controlar a situação e preservar a segurança de todos os presentes". Eles ainda lamentaram "profundamente" o ocorrido no último sábado (25), manifestando solidariedade à cliente.

"Repudiamos todo e qualquer ato de violência e acompanhamos o caso com atenção. Dispomos ainda de um Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e de um advogado no local para oferecer suporte imediato em casos como esse. Além disso, solicitamos previamente à Secretaria de Segurança Pública o apoio da Polícia Militar, que atua nas áreas externas do evento para garantir a segurança dos participantes".

Em nota, a defesa de João Felipe Lopes Gadelha classificou as acusações como "infundadas e injustas" e disse que a verdade será esclarecida por meios legais.

"O Sr. João Felipe é uma pessoa de reputação íntegra, não há qualquer indício ou prova concreta que sustentem essas graves acusações, as quais têm causado danos irreparáveis à sua imagem e honra", disse o comunicado, assinado pelo advogado Eduardo Martins Feitosa.

Leia nota da defesa na íntegra:

A defesa do Sr. João Felipe Gadelha diante das acusações infundadas e injustas que vêm circulando nas redes sociais, nos faz vir a público esclarecer e repudiar veementemente as supostas alegações de violência contra uma mulher e o uso de drogas em uma festa que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2025.

O Sr. João Felipe é uma pessoa de reputação íntegra, não há qualquer indício ou prova concreta que sustentem essas graves acusações, as quais têm causado danos irreparáveis à sua imagem e honra. A verdade dos fatos será esclarecida pelos meios legais adequados, e confiamos na justiça para restabelecer a verdade e assegurar que a honra do Sr. João Felipe seja preservada.

Destacamos ainda que acusações precipitadas e disseminação de informações sem fundamento em redes sociais contribuem para linchamentos morais injustos, que ferem princípios fundamentais de presunção de inocência e dignidade da pessoa humana.

Por fim, solicitamos respeito ao Sr. João e à sua família, reiterando nosso compromisso com a busca pela verdade e com a responsabilização de qualquer pessoa que tenha contribuído para a disseminação de tais acusações infundadas.

Confira nota do Bloquinho de Verão na íntegra:

A organização do Bloquinho de Verão lamenta profundamente o ocorrido no último sábado e manifesta solidariedade à cliente que afirma ter sido vítima de agressão. Repudiamos todo e qualquer ato de violência e acompanhamos o caso com atenção.

Esclarecemos que contamos com protocolos de segurança desenvolvidos para prevenir incidentes e agir rapidamente em situações adversas. No momento do ocorrido, nossas equipes de segurança agiram prontamente para controlar a situação e preservar a segurança de todos os presentes.

Dispomos ainda de um Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e de um advogado no local para oferecer suporte imediato em casos como esse. Além disso, solicitamos previamente à Secretaria de Segurança Pública o apoio da Polícia Militar, que atua nas áreas externas do evento para garantir a segurança dos participantes.

Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com a cliente, reafirmando nosso compromisso de zelar pelo bem-estar de todos. Estamos disponibilizando às autoridades todas as informações necessárias e permanecemos à disposição para colaborar integralmente com as investigações e adotar as medidas legais cabíveis.

Reiteramos nosso compromisso em promover um ambiente seguro e acolhedor para todos.