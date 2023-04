Dupla armada invade joalheria em shopping de Maracanaú

Neste sábado (22), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) registrou dois roubos a lojas de shopping. Os casos aconteceram em centros comerciais localizados em Maracanaú e bairro Sapiranga, em Fortaleza. Até a conlusão desta reportagem, nenhum suspeito foi preso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que na ocorrência de Maracanáu, dois homens em posse de arma de fogo roubaram produtos do comércio. A reportagem apurou com uma fonte da Polícia Militar que o local assaltado era uma joalheria. Imagens de câmeras de segurança auxiliam nas investigações e Polícia Civil segue apurando o fato.

Em relação ao crime registrado no Sapiranga, a SSPDS detalhou que uma equipe da Polícia MIlitar foi acionada na tarde do sábado. Segundo apurações preliminares, um homem armado entrou no estabelecimento comercial e roubou aparelhos celulares.

