De papel a cachaça: como os traficantes usam produtos para transportar cocaína no Ceará

A busca por despistar as autoridades e expandir o tráfico de drogas faz com que traficantes se valham cada vez mais de artimanhas diferentes para transportar ilícitos. Se percebe que nos últimos anos, no Ceará, autoridades desvendaram diversas estratégias e 'esconderijos' inusitados, como a vez que uma quadrilha tentou exportar cocaína diluída em garrafas de cachaça.

O flagrante aconteceu em 2015, durante buscas da Operação Cardume. 26 pessoas foram presas por tráfico internacional de drogas e associação criminosa. Conforme a investigação, a droga ia do Ceará para Portugal, onde passaria por um procedimento para retornar ao estado de pó.

Apreensões mais recentes mostram que as artimanhas continuam. De 2018 até o dia 9 de fevereiro de 2023, a Polícia Federal apreendeu no Ceará pouco mais de 10 toneladas de drogas, 14.321 comprimidos de ecstasy e psicotrópicos, 140 unidades de LSD e lança-perfume e outras 75 cápsulas de anfetamina.

Só de cocaína são 8,5 toneladas. Em 2022 foram recolhidas 2,2 toneladas. No início de 2023, a PF já apreendeu outros 68 quilos.

O chefe da Delegacia Regional de Polícia Judiciária da PF no Ceará, delegado Alan Robson Alexandrino, destaca: "a criatividade humana para o tráfico é infinita". Conforme o delegado, as abordagens acontecem a partir de um trabalho prévio de Inteligência para identificar suspeitos.

"Estamos em uma cidade turística, visada pelo tráfico. Quem é abordado no aeroporto costuma ser a mula, que recebe um valor de R$ 5 mil a R$ 20 mil para o transporte. São pessoas que fazem parte do elo do tráfico, mas a forma de ocultação é escolhida pelos grandes traficantes", diz Alan Robson.

Alan Robson Delegado "O caso da cachaça, em específico, a pessoa disse que levaria de presente. Com algumas perguntas dos agentes, com a suspeita, verificamos que ali havia alguma coisa estranha. A cachaça cearense é conhecida e muita gente realmente leva o produto para fora, mas também observamos que a selagem não estava normal"

CÃES FAREJADORES

Em setembro do ano passado, dois casos chamaram a atenção: o de drogas escondidas em uma carga de cadernos e canetas escolares e o outro carregamento em meio às cargas de papel, no Aeroporto de Fortaleza.

No dia 23 de setembro de 2022, a PF apreendeu 105 quilos de cocaína no terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza. Segundo o órgão, as drogas estavam escondidas em cargas de papel e foram farejadas pelo cão Inu durante fiscalização de rotina.

Legenda: Cão em abordagem no Aeroporto de Fortaleza Foto: Divulgação/PF

Inu, um cão da raça belga malinois, atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Ele descobriu a cocaína junto a uma carga que seria despachada de Fortaleza para Maputo, em Moçambique, no sul da África. Nenhum suspeito foi preso.

Alan Robson Alexandrino Delegado federal "O cão é uma ferramenta fantástica que nós temos. Sabemos que muitos traficantes colocam instrumentos para tentar burlar o cachorro, para confundir. Por isso também utilizamos outras formas, a Polícia se vale de ferramentas para debelar"

No mesmo mês, agentes federais apreenderam outra carga de cocaína escondida entre cadernos escolares e canetas e prenderam uma mulher de 41 anos. O entorpecente foi interceptado durante uma fiscalização de rotina, no Aeroporto.

A mulher presa neste sábado escondia a droga com uso de fitas adesivas e papel contact. Os policiais federais apreenderam, além da cocaína, o material utilizado para a ocultação e o aparelho celular da suspeita.

LATAS DE FEIJOADA E CHOCOLATE

Para despistar os agentes, um homem tentou embarcar de Fortaleza para a Europa levando cocaína acondicionada dentro de latas de feijoada. O caso foi em julho de 2021.

O passageiro foi preso em flagrante em posse de 4,5 quilos da droga escondidas em latas de alimento em conserva. A ação dos policiais impediu o embarque do suspeito à cidade de Lisboa, em Portugal, e resultou na autuação por tráfico internacional de drogas.

Legenda: Cocaína escondida em lata de feijoada Foto: Divulgação/PF

Em outra ocasião na qual o destino da cocaína era Portugal, policiais se depararam com entorpecentes embalados dentro de embalagens de desodorante, creme de barbear, café e chocolate.

Conforme a Polícia Federal, a presença da droga foi confirmada através de um narcoteste. No momento do flagrante, os suspeitos negaram o crime e disseram aos agentes que não sabiam que transportavam cocaína. O casal foi preso em flagrante.

