PF apreende 4,5 kg de cocaína escondida em latas de alimentos no Aeroporto de Fortaleza

Um passageiro foi preso pela Polícia Federal, na noite dessa sexta-feira (16), no Aeroporto de Fortaleza, quando tentava embarcar transportando 4,5kg de cocaína à Europa. A droga estava escondida em latas de alimentos em conserva.

A abordagem foi feita durante fiscalização de rotina, que impediu o embarque do homem à cidade de Lisboa, em Portugal. Além do entorpecente, foram encontrados com ele aparelhos celulares e documentos.

O homem, cuja identificação não foi repassada pela Polícia, foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional por tráfico internacional de drogas, crime previsto nos artigos 33 e 40 do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (lei 11.343/2006).

