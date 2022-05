Polícia Federal apreende cocaína em peças de veículos no Aeroporto de Fortaleza

Durante fiscalização de rotina no Aeroporto de Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (13), a Polícia Federal apreendeu cocaína em várias peças de veículos, que seriam despachadas da Capital para Cabo Verde.

Foram encontrados 208 kg de carga bruta de peças em sete caixas, e o material foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal, onde os policiais atuam na extração da droga ocultada das peças e posterior pesagem da substância.

A ação contou com a participação do cão detector de drogas “Inu”, no Terminal de Cargas (TECA) do Aeroporto, na capital cearense. O cachorro da raça belga malinois apontou a existência de produto suspeito na carga que seria despachada de Fortaleza para o arquipélago africano.

Uma das caixas foi aberta e encontrado pó na cor branca. Policiais federais realizaram o exame preliminar do narcoteste e confirmaram se tratar de cocaína.

Não houve prisão

A Polícia Federal não realizou nenhuma prisão no ato da apreensão, mas investigará as circunstâncias do crime em inquérito policial.

Os envolvidos podem responder por tráfico internacional de drogas, crime previsto nos artigos 33 e 40 da lei 11.343/06, com penas de até 25 anos de reclusão.