Mulher e adolescentes são capturados por latrocínio de turista alemão de 68 anos na Tabuba, Caucaia

Uma mulher e dois adolescentes foram capturados por suspeita de participarem de um latrocínio contra um turista alemão, de 68 anos, em uma residência particular na Tabuba, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime ocorreu em abril deste ano.

Os dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos pela Força Tática da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã desta sexta-feira (13), no Cumbuco, também em Caucaia, segundo informações do tenente-coronel Hideraldo Bellini.

Eles são moradores do bairro Colônia, em Fortaleza, mas foram à Caucaia com o objetivo de roubar o turista alemão, identificado como Pither Bolht, de 68 anos. Os suspeitos afirmaram que mataram o idoso porque ele reagiu ao assalto.

Os jovens já acumulam 6 passagens pela Polícia cada. Um deles responde a atos infracionais análogos a três receptações, um homicídio, um roubo e uma posse de droga. E o outro, por duas ocorrências de tráfico de drogas, um posse ou porte ilegal de arma de fogo, uma receptação, um homicídio e um crime contra a paz pública.

A mulher já havia sido presa pelas Forças de Segurança. Segundo Bellini, ela é suspeita de levar os adolescentes até o local do latrocínio.

Pither Bolht foi encontrado já morto, com o corpo em estado de putrefação, em uma residência particular na Tabuba, em Caucaia, na manhã do dia 27 de abril deste ano. Policiais civis do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Metropolitana de Caucaia, e policiais militares foram acionados para a ocorrência. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também realizou levantamentos, que auxiliam nas investigações.