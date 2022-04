Turista alemão é encontrado morto em casa na Tabuba, em Caucaia; Polícia Civil investiga o caso

Um turista alemão, ainda não identificado formalmente, foi encontrado morto, em uma residência particular na Tabuba, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã de quarta-feira (27). A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais civis do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Metropolitana de Caucaia, e policiais militares foram acionados para uma ocorrência de achado de cadáver e encontraram o corpo já em estado de putrefação.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local, onde recolheu indícios que auxiliarão nas investigações, segundo a SSPDS.

A Pasta ressaltou que a população pode contribuir com informações que auxiliem os trabalhos policiais, através dos canais de atendimento da Polícia.

SSPDS Em nota As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia, ou ainda para o número (85) 98198-7555, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Caucaia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos."