Homem é preso em flagrante após tentar matar a mulher e a filha em Quiterianópolis

Um homem de 45 anos, suspeito de tentar matar a companheira e a própria filha, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na manhã desta terça-feira (26), no município de Quiterianópolis, no interior do Ceará.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as diligências começaram na Delegacia Municipal de Quiterianópolis e, conforme levantamentos policiais, o suspeito havia agredido a companheira e a filha com golpes de um objeto perfurocortante após ingerir bebida alcoólica. O crime foi registrado na residência onde a família mora.

A Polícia foi ao endereço indicado, onde o suspeito foi localizado. O homem foi conduzido para a unidade policial e autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio. Após as diligências, o suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Mãe utiliza travesseiro para salvar a filha

De acordo com Karina Albuquerque, titular da delegacia de Quiterianópolis, as filhas do casal ficaram visivelmente abaladas pelo ocorrido e ainda contaram que não houve um motivo específico para o crime.

Para proteger a filha, a mãe utilizou um travesseiro para cobrir a barriga da menor de idade, de 16 anos, o que impediu que a faca perfurasse seu corpo. Durante a agressão, a mulher chegou a lesionar o dedo.

Ainda segundo a delegada, o homem havia feito outras ameaças e já tinha tentado enforcar a filha.