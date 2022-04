Homem suspeito de agredir a própria avó é preso em flagrante em Beberibe

Um homem de 32 anos, suspeito de agredir a própria avó, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no último domingo (24). A captura ocorreu logo após o crime ser registrado no município de Beberibe, no interior do Ceará, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Em uma residência, local da cena do crime, os policiais militares constataram a agressão. Conforme a Polícia, a vítima, de 81 anos, havia sido lesionada pelo neto e, posteriormente, socorrida para uma unidade hospitalar. A Polícia fazia uma patrulha na região quando recebeu as denúncias.

Ainda segundo a SSPDS, o suspeito foi localizado e preso em flagrante após as diligências. Depois da captura, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Aracati. Ele foi autuado por lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica e familiar na unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Conforme a Polícia, o suspeito já possui passagens por posse de drogas. O procedimento foi transferido para a Delegacia Municipal de Beberibe, unidade que dará prosseguimento às investigações.

