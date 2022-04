Adolescente de 14 anos é morto dentro de centro socioeducativo em Fortaleza

Um adolescente de 14 anos foi morto dentro do Centro Socioeducativo Canindezinho, em Fortaleza, na noite do último domingo (24). Três jovens que já respondiam por atos infracionais e dividiam quarto com a vítima foram autuados pelo crime.

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) confirmou a ocorrência, em nota. "O fato, isolado, aconteceu por volta das 21h, em um dos alojamentos, no qual estavam quatro adolescentes, entre eles a vítima", informou.

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), os adolescentes suspeitos de cometerem o crime, que têm de 15 a 17 anos, foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e autuados por ato infracional análogo a homicídio.

O trio já respondia a atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo. Já a vítima respondia a um ato infracional análogo a latrocínio.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que esteve no local do crime junto da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), para realizarem os primeiros levantamentos do homicídio.

A Seas acrescentou que coordenadores de Segurança e de Gestão da Pasta compareceram ao Centro Socioeducativo Canindezinho, realizaram os relatórios formais e encaminharam comunicação ao Sistema de Justiça do Estado.

"A Seas informa, ainda, que a Assessoria de Diretrizes Socioeducativas e a Equipe Técnica estão prestando apoio à família do adolescente. A Corregedoria já apura as causas do ocorrido", conclui a nota.