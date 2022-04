Polícia investiga plano de estudante de 16 anos de incendiar escola em Pacajus

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o plano de ataque a uma escola da rede estadual de ensino em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, por um dos estudantes da unidade, na tarde desta terça-feira (26). Segundo informações divulgadas no CETV 1ª Edição, da TV Verdes Mares, um adolescente de 16 anos planejou atear fogo na instituição.

A Polícia Militar foi ao local e com o jovem foram encontrados uma faca, gasolina e um mapa da escola mostrando salas de aula, entrada e saída de emergência. A motivação para o ataque seria a recusa de uma estudante ao pedido de namoro do adolescente, que chegou a ameaçá-la com a faca.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a PM foi acionada para atender a uma denúncia de ato infracional análogo ao crime de ameaça. O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Horizonte e transferido para a Delegacia Metropolitana de Pacajus.

Ainda conforme a SSPDS, o Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp) da PM acompanha o caso junto ao Conselho Tutelar da Cidade.

Legenda: Mapa da escola detalhava plano de incendiar prédio Foto: Reprodução TV Verdes Mares

Aulas seguem normais

A Secretaria da Educação (Seduc) disse, também em nota, que acompanha o caso por meio da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 9, responsável pelas escolas da região, e alega ter adotado as providências cabíveis.

Segundo a pasta, nenhum aluno ficou ferido, e as aulas seguem normais. "A orientação é para que os fatos sejam apurados dentro da legalidade, assegurando a proteção ao sigilo individual dos estudantes, que são menores de idade", disse a Seduc.

A secretaria disse, ainda, que as políticas de combate à violência serão fortalecidas na escola e que a gestão escolar foi orientada a conversar com as famílias e com os estudantes, que também serão acompanhados por profissionais da área da psicologia.