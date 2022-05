Garçonete é assassinada a tiros enquanto trabalhava em bar de Fortaleza; imagens são fortes

Uma garçonete de 29 anos foi assassinada a tiros na madrugada desta sexta-feira (13) em um bar no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da execução. (Vídeo abaixo, contém imagens fortes).

Nas imagens, é possível observar o momento em que dois homens chegam ao local em uma motocicleta vermelha. Um deles entra no bar armado e vai em direção à vítima. Ele dispara contra ela, volta à moto e depois a dupla foge. A mulher já cai no chão ensanguentada e morta.

Investigação

Após o crime, uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, foi acionada para atender a ocorrência.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local.

De acordo com a Secretaria da Segurança, o caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia do DHPP. A unidade está realizando diligências para identificar o autor do crime e elucidar os fatos.