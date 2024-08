Criança de 2 anos é localizada no Ceará após protocolo Amber Alerts ser acionado pela Polícia Civil

Uma criança de dois anos que havia desaparecida foi localizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na última sexta-feira (9), com uso do protocolo Amber Alerts, que divulga imagens nas redes sociais. Ela desapareceu com a mãe em um local desconhecido, pois a mulher tem problemas psiquiátricos.

Tanto ela quanto a mãe, de 38 anos, foram localizadas. Elas haviam sido vistas por último no bairro José Walter, em Fortaleza. "Após acionar o Amber Alerts e realizar diligências, equipes do 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ªDHPP), unidade especializada da Polícia Civil, lograram êxito na localização das vítimas. As duas passam bem", disse a PCCE, em nota.

De acordo com o Ministério da Justiça, um cidadão reconheceu a menina e acionou as forças de segurança.

A tecnologia foi desenvolvida pela Meta, empresa do Facebook, Instagram e WhatsApp, e foi adotado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em agosto de 2023.

Veja também Segurança Pai de suspeito devolve motocicleta roubada e deixa bilhete, em Camocim: 'Desculpa pelo meu filho' Segurança Policial penal atira contra viatura descaracterizada da Polícia Civil que saía de presídio no Ceará Segurança Irmãos de 10 e 12 anos morrem em acidente de carro no Ceará; pais tiveram ferimentos leves

O que é Amber Alerts?

O protocolo Amber Alerts é um sistema que dispara publicações nas plataformas da Meta, com o Whats Appp, para anunciar a descrição da criança e de qualquer indivíduo suspeito de envolvimento no desaparecimento da vítima. A ferramenta auxilia nas buscas pelas crianças desaparecidas.

Casos no Ceará

O Ceará já registrou alguns casos de crianças encontrada por Amber Alert. Em janeiro, uma criança de 12 anos foi achada no bairro Cristo Redentor. Uma bebê de dois meses no dia 26 de fevereiro, e uma uma criança de três anos no último dia 3 de junho, reconhecida por um psicólogo em um abrigo público.