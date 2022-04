Corpos de motoristas de aplicativos são encontrados no interior do Ceará e suspeitos do crime presos

Os corpos de dois motoristas de aplicativo, que estavam desaparecidos desde março, foram encontrados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) neste domingo (3) na Chapada do Araripe, no município de Jardim, no Sul do Ceará.

De acordo com a Polícia, José Renato Pereira dos Santos, de 36 anos, e Francinildo Antônio de Paiva de Oliveira, de 48, foram vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte). Os corpos dos dois foram encontrados na localidade de Sítio Serra dos Pequis, segundo a polícia.

Dois suspeitos pelo crime foram presos também neste domingo, após investigação da PC-CE. Wesley Wilkinson Anjos dos Santos, 25, já responde por porte ilegal de arma de fogo, estelionato, apropriação indébita. Já Álisson Barbosa da Silva, 27, não possuia antecedentes criminais.

Segundo a Polícia Civil, Wesley foi preso primeiro e revelou onde os corpos das vítimas foram deixados. Ele também indicou a identidade do cúmplice no latrocínio, e assim os policiais chegaram a Álisson. O veículo de um dos motoristas também foi localizado.

A dupla foi encaminhada à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuada em flagrante por latrocínio e ocultação de cadáver. As investigações seguem em andamento e a PC-CE informa que outros detalhes serão divulgados posteriormente.