Atrasado para vestibular, homem se revolta e joga carro contra local de prova no Cariri

Uma ocorrência envolvendo um homem que arremessou o veículo contra portão de uma escola pública, no Interior do Ceará, foi registrada nesse sábado (2). De acordo com a Universidade Regional do Cariri (Urca), o episódio aconteceu quando o homem chegou atrasado para deixar uma aluna, supostamente descrita como filha dele, inscrita para o vestibular da Instituição.

O fato aconteceu instantes após os portões da escola serem fechados. A representação da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. A Polícia Civil investiga o caso.

Por nota, a Urca esclareceu que o proprietário do veículo tipo Pajero se chocou propositalmente contra o portão da escola pública. O local havia sido cedido para realização do certame. "Segundo a CEV, o homem agiu com extrema agressividade, porém não houve prejuízos maiores ao certame, que ocorreu normalmente".

A Polícia Civil afirma que, conforme apuração preliminar, o motorista de um carro colidiu com o veículo contra o portão várias vezes e saiu em seguida. "Diligências e oitivas estão em andamento, visando capturar o suspeito", disseram.

Ainda de acordo com o CEV, o suspeito pelo ataque tentou tumultuar o processo, além de ter colocado em risco as vidas de fiscais e demais candidatos que se encontravam no local. Ele pode responder a dano de patrimônio público.

