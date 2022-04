Mulher grávida é morta a tiros em Assaré; ex-companheiro é principal suspeito

Uma mulher de 28 anos foi morta a tiros nesse sábado (2), no município de Assaré. A vítima estava grávida de três meses. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Além dela, um homem de 39 anos foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo por uma equipe da Polícia Militar do Ceará na localidade de Serra da Ema. O atual companheiro da mulher também foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu. Os nomes das vítimas não foram informados pela SSPDS.

De acordo com a SSPDS, populares informaram que o homem foi conduzido a uma unidade hospitalar local e está em estado grave.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga uma ocorrência com vítimas fatais e lesionadas. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizaram os primeiros levantamentos", informou a SSPDS por nota.

Suspeito seria ex-companheiro da mulher

Algumas testemunhas afirmam que o suspeito de efetuar os disparos seria o ex-companheiro da mulher que não aceitava o fim do relacionamento, que ocorreu há seis meses. Ele seria empresário da cidade.