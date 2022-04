Homem mata companheira a facadas e depois tira a própria vida em Fortaleza

Mais um feminicídio foi registrado no Ceará. Um homem matou a companheira a facadas e depois tirou a própria vida, no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza, na madrugada da última sexta-feira (1º).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que "uma mulher de 31 anos foi atingida por um objeto perfurocortante e veio a falecer na própria residência. Após o crime, o homem de 28 anos atentou contra a própria vida".

O homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no trajeto para o hospital.

Segundo a SSPDS, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que vão auxiliar nas investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Amigos lamentam

A reportagem apurou que a vítima se trata de Kelcy Campos, que se identificava nas redes sociais como noiva de Thayronne Veras.

Amigos de Kelcy lamentaram o crime nas redes sociais. "Hoje, o meu dia amanheceu com a notícia da sua perda. Linda, cheia de vida, essa é a imagem que quero levar sua. Você foi especial pra mim até o último momento, mesmo um pouco distantes por conta da correria da vida, nunca deixamos de nos falar e considerar uma a outra. Te amo e sempre vou lembrar de você, minha amiga", publicou uma amiga.

"Hoje, tive uma notícia triste de alguém próximo da minha família, a cunhada do meu irmão foi morta covardemente pelo próprio marido. Vocês mulheres que sofrem agressão de homens, denunciem, não fiquem com medo. Falem com seus parentes sobre a agressão, porque, depois que eles cumpre com a palavra, a família não pode fazer mais nada, somente lamentar e conviver com a perda", publicou outro amigo.