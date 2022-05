Caminhão cai em penhasco no Ceará, PRF vai ao local e localiza sobrevivente foragido da Justiça

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam uma ocorrência de grave acidente no Interior do Ceará, que ainda resultou na prisão de um dos sobreviventes. Na noite desse sábado (14), a PRF foi acionada até a Serra de Ibiapaba, em Tianguá, ao receber informações sobre um caminhão que caiu em um penhasco.

Chegando ao local, os policiais usaram técnicas de rapel e constataram que o acidente deixou uma pessoa morta e um sobrevivente. O passageiro localizado com vida era foragido da Justiça devido pelos crimes de roubo e homicídio.

VEJA VÍDEO DO RESGATE:

Uma equipe conferiu a documentação do passageiro, que informou ter pulado do caminhão antes que o veículo caísse pelo desfiladeiro. Policiais desconfiaram da identidade do noticiante e descobriram que ele havia informado o nome do irmão aos agentes.

Conforme a PRF, "após encontrarem sua verdadeira identidade e realizarem buscas, a equipe identificou que se tratava de um foragido da justiça desde 2018 pelos crimes de roubo e homicídio cometidos em Caucaia".

O sobrevivente foi preso e encaminhado à Polícia Civil. A identidade dele não foi revelada

O ACIDENTE

O caminhão vinha do Pará com destino à Região Metropolitana de Fortaleza, carregado com plástico para reciclagem.

Ainda de acordo com a Polícia, um policial que é instrutor de rapel conseguiu descer os mais de 90 metros do penhasco enquanto a equipe aguardava a chegada dos bombeiros e da perícia.

"Infelizmente, o policial verificou que o motorista havia falecido em decorrência da queda e não encontrou outras vítimas no local. Após a chegada dos Corpo de Bombeiros Militar, o corpo foi removido do local", divulgou o órgão.