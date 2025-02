Areninhas de Fortaleza recebem reforço diário da Guarda Municipal, anuncia prefeitura

As areninhas de Fortaleza receberam, nesta semana, o reforço da Guarda Municipal por meio da Operação Areninha Segura. Realizada pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), a ação tem o objetivo de proporcionar mais tranquilidade para a população que frequenta os espaços esportivos e incentivar o uso desses ambientes.

O patrulhamento preventivo acontece no horário de 16h às 22h e, de acordo com a prefeitura, acontece nas 12 regionais, o que compreende os 110 equipamentos da cidade.

Segundo o secretário da Segurança Cidadã, Cel. Márcio Oliveira, as areninhas foram priorizadas neste primeiro momento, mas a operação será expandida para outros equipamentos públicos.

"Uma das atribuições da Guarda Municipal é ocupar os espaços públicos para garantir a segurança do cidadão fortalezense, atuando com patrulhamento preventivo e proximidade com as comunidades, especialmente em locais de grande fluxo. Para isso, utilizamos motocicletas, viaturas e outros recursos operacionais, cobrindo o máximo de território possível", destacou.

Casos de violência

O cenário de segurança no entorno das areninhas e demais equipamentos esportivos da cidade foi abalado nos últimos anos, após o registro de sucessivos casos de violência.

Em junho do ano passado, uma idosa e uma criança morreram em uma tentativa de chacina na Areninha do Barroso. Outras oito crianças e adolescentes foram baleadas no tiroteio.

No mesmo local, em outubro de 2023, um adolescente de 14 anos foi morto e outras três pessoas foram atingidas em um ataque a tiros, motivado pela disputa de territórios entre facções criminosas. O crime aconteceu enquanto dezenas de crianças e adolescentes jogavam futebol.

Já em maio de 2023, um homem de 20 anos foi morto com disparos de arma de fogo durante uma partida de futebol na areninha do bairro Siqueira.

