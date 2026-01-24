Ambulância avança sinal, colide com moto e causa morte de motociclista em Sobral

Um motociclista morreu após colidir com uma ambulância, que avançou o semáforo, em Sobral, na Região Norte do Ceará, na última sexta-feira (23).

A ambulância, que estava com a sirene ligada, era vinculada ao Hospital Municipal Doutor Estevam Ponte (HMEP), da Secretaria da Saúde de Sobral. A Instituição lamentou o caso e disse estar tomando as medidas cabíveis.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que a ambulância ultrapassa motocicletas que aguardam o semáforo ficar verde e é atingida pela motocicleta que trafega na rua perpendicular, com o semáforo "aberto".

Veja o vídeo do acidente:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) "investiga as circunstâncias de uma morte em uma colisão no trânsito, registrada nessa sexta-feira (23), no município de Sobral - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) do estado".

Na ocasião, um veículo colidiu com a motocicleta da vítima, no bairro Centro. A vítima, um homem de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local." SSPDS Em nota

Equipes da Guarda Municipal de Sobral e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, segundo a SSPDS.

Hospital lamenta morte

Em nota, o HMEP manifestou "profundo pesar pelo acidente ocorrido em 23 de janeiro de 2026, no município de Sobral, envolvendo uma ambulância vinculada às suas atividades, que infelizmente resultou no falecimento de um motociclista".

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos da vítima", acrescentou o Hospital.

Segundo a Instituição, "todas as providências cabíveis foram adotadas, incluindo comunicação às autoridades competentes. Permanecemos à disposição para colaborar com a apuração dos fatos".