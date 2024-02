Agentes de elite da PF e da PRF chegam ao CE para compor força-tarefa de busca a fugitivos de Mossoró

Um avião com 25 agentes de elite da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pousou em Aracati, no Ceará, nesta sexta-feira (16), para compor a força-tarefa que busca dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ao todo, são 18 agentes do Comando de Operações Táticas da PF e mais sete do Grupo de Resposta Rápida da PRF, que devem seguir para Mossoró ainda nesta sexta.

Segundo apuração da TV Verdes Mares, a aeronave saiu de Brasília durante a manhã, por volta das 9h45, e pousou em solo cearense ao meio-dia. De Aracati, os agentes devem partir para Mossoró, mas também serão designados para atuação em rodovias importantes da divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará.

Além do reforço, outros 300 agentes de segurança atuam diretamente na ação que busca capturar Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que fugiram da prisão de segurança máxima na madrugada de quinta-feira (15). A investigação aponta que os dois possuem ligação com uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

As estradas federais não serão as únicas vasculhadas pelos agentes, que também devem focar nas estradas rurais da região. Os principais acessos aos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco também serão acrescentados como parte da força-tarefa, enquanto os agentes acreditam que os dois podem estar escondidos na região de mata nas proximidades da penitenciária.

Rastros encontrados

Pegadas e objetos que podem ser dos dois fugitivos foram encontrados pela força-tarefa montada para tentar recapturá-los. Agentes localizaram os rastros em uma área de mata, na zona rural do município.

Também foram recolhidas peças de roupa, toalha e um lençol, que podem ter sido usados pelos dois homens, considerados de alta periculosidade.

O 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) afirmou que foram encontradas duas camisas, uma rede e rastros de sapatilhas, semelhantes às usadas pelos internos no presídio federal. Este rastro foi achado nos arredores da Serra Mossoró.