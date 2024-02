Polícia encontra pegadas e supostos pertences de fugitivos do presídio de Mossoró

Pegadas e objetos que podem ser dos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró foram encontrados pela força-tarefa montada para tentar recapturar Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Agentes localizaram os rastros em uma área de mata, na zona rural do município.

Também foram recolhidas peças de roupa, toalha e um lençol, que podem ter sido usados pelos dois homens, considerados de alta periculosidade.

O 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) afirmou que foram encontradas duas camisas, uma rede e rastros de sapatilhas, semelhantes às usadas pelos internos no presídio federal. Este rastro foi achado nos arredores da Serra Mossoró.

Uma casa, localizada próxima de Rancho da Caça e a cerca de 7km do presídio de segurança máxima, foi furtada na manhã de quinta-feira (15). A invasão ocorreu na mesma madrugada da fuga da dupla do presídio.

Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, as buscas pelos foragidos estão concentradas em um raio de 15 km na região do entorno do presídio. "Acreditamos que eles estejam localizados em um raio de 15 quilômetros naquela região. (...) E que eles serão recapturados num período muito breve", afirmou Lewandowski.

As investigações apontam que nenhum veículo se aproximou da penitenciária, assim como também não foi registrado o furto de carros na região. Dessa forma, a conclusão seria de que os detentos estejam empreendendo a fuga a pé na mata fechada.

Além do primeiro furto a uma residência, uma casa rural também foi invadida, de onde foram levadas roupas e comida. "Certamente isso pode estar relacionado a esses dois fugitivos que estão tentando sobreviver nesta área", continuou o ministro.

Ao todo, 300 homens da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar estão vasculhando a área com o auxílio de três helicópteros, drones com visão noturna e cães farejadores.