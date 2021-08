Adolescente é apreendido suspeito de matar homem em Caucaia

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia, nesta terça-feira (3), suspeito de assassinar um homem, de 31 anos, em junho deste ano no bairro Tabapuazinho, em Caucaia. Ele também estaria ameaçando moradores do município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O jovem, que foi localizado no bairro Jurema, foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi ouvido e confessou o crime de homicídio e a participação em um grupo criminoso. LEIA MAIS Segurança Por que se mata tanto em Caucaia?

Conforme as investigações do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia, o adolescente é investigado por matar um homem, de 31 anos, com disparo de arma de fogo. A motivação do crime estaria relacionada a uma disputa entre integrantes de organizações criminosas que atuam na região.

Com o investigado os policiais aprenderam um aparelho celular, que foi encaminhado para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), onde será periciado.

Ainda de acordo com levantamentos policiais, o adolescente é suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por crimes e ameaças a moradores no município. Na delegacia, um ato infracional análogo ao crime de integrar organização criminosa foi lavrado contra ele.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Também é possível auxiliar o inquérito enviando denunciais para o número (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia. Município com mais homicídios no CE Caucaia é a Área Integrada de Segurança (AIS) que mais concentra mortes violentas no Ceará em 2021, conforme indicadores da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No primeiro semestre deste ano, 142 pessoas foram assassinadas em Caucaia. Apesar de quase 35% menor do que o total de mortes em igual período de 2020 na região, o número ainda supera qualquer outra AIS do Estado, até mesmo aquelas que englobam 28 municípios em uma só Área.