Adolescente autista é morto a tiros no dia do aniversário da mãe em residencial no Jangurussu

Um adolescente autista de 15 anos foi morto a tiros no Residencial José Euclides, que fica próximo próximo à base da Polícia Militar, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. O crime ocorreu na noite dessa terça-feira (30), mesmo dia em que a mãe da vítima fazia aniversário. As circunstâncias do crime são investigadas pela Polícia Civil.

No entanto, um morador ouvido pelo Diário do Nordeste relatou que o ataque teria sido orquestrado por um membro da facção criminosa Massa Carcerária, rival da Guardiões do Estado (GDE), que domina o residencial.

Ainda segundo ele, o suspeito disparou contra um grupo de jovens e um bebê durante a ação criminosa. O morador conta ainda que o homem chegou a ser detido, mas foi liberado por falta de provas. A reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre a suposta captura, mas não obteve resposta.

Conforme a Pasta, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O velório e sepultamento do adolescente ocorreram nesta quarta-feira (31).

"As investigações estão a cargo da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) da unidade da PCCE, que realiza diligências visando elucidar o caso", informou a SSPDS.