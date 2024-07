Estado irá analisar a defasagem do efetivo policial no CE para planejar concursos nos próximos anos

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, revelou, nesta quarta-feira (31), que a Pasta irá fazer um levantamento sobre a defasagem do efetivo das Forças de Segurança, para planejar o reforço das tropas nos próximos anos. Há a possibilidade de novos concursos públicos para a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Em entrevista ao vivo à Rádio Verdinha FM 92.5 e à TV Diário, Roberto Sá ponderou que "a Polícia Militar está com um quadro considerado bom". "No entanto, há uma expectativa grande de aposentadorias".

1100 novos policiais militares serão formados até outubro deste ano, segundo o secretário da Segurança Pública. E outros 388 PMs já tiveram a Aula Inaugural e estão em formação.

Roberto Sá acrescenta que a Pasta deu posse, recentemente, a 428 novos policiais civis e a 80 peritos forenses. Porém, "o quadro da Polícia Civil tem uma defasagem maior que o quadro da Polícia Militar", segundo o secretário.

A preocupação da SSPDS é com um grande número de servidores públicos que deve se aposentar nos próximos anos. "O Corpo de Bombeiros, dessas quatro forças (Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Forense são as outras), é a que tem uma necessidade de recompletamento do efetivo com mais urgência. Porque ele poderá perder muitos bombeiros em dois anos", revela Roberto Sá.

"O governador já me garantiu e já me pediu, inclusive, para fazer um diagnóstico de aposentadorias e perdas das nossas Forças de Segurança para os próximos anos, para que ele possa analisar a possibilidade de novos concursos", conclui o secretário.

Reforço na Inteligência contra foragidos

O Governo do Estado assinou, na última segunda-feira (29), um decreto que regulamentou o Sistema Estadual de Inteligência da Segurança Pública e Defesa Social (Seisp). Com a medida, o número de agentes de Inteligência na Polícia cearense passou de 135 para 791.

A ampliação da Inteligência foi uma medida estabelecida na primeira reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi). O Seisp contará com agências de Inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e os agentes receberão Gratificação por Exercício na Atividade de Inteligência (Geai).

O secretário Roberto Sá acredita que a ampliação da Inteligência irá fortalecer os trabalhos das polícias Civil e Militar e focar na captura de foragidos da Justiça. "A partir do momento que a gente vai aumentar e qualificar a coleta de informações, eu acredito que vai favorecer o trabalho atual e o trabalho que a gente vai implementar, muito focado em pessoas que já cometeram crimes, já foram indiciadas, denunciadas e condenadas, mas estão com o mandado de prisão em aberto".