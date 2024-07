Secretário de Segurança diz que debate político do tema é 'salutar', mas faz alerta a candidatos

Recém-chegado ao Ceará, o secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, está à frente da Pasta estadual cujos resultados podem ter mais impacto eleitoral em 2024, principalmente na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Diante disso, o gestor fala a esta Coluna com naturalidade sobre o debate público na área, dizendo ser "salutar". Ele, entretanto, faz uma provocação aos candidatos: "vejam a Segurança não apenas como ação policial, mas como parte de uma rede de proteção social".

Em visita ao Sistema Verdes Mares, nesta quarta-feira (31), Roberto Sá detalha a atuação das forças estaduais no combate ao crime e elege a ligação entre o alto número de homicídios e as facções criminosas como sendo o maior desafio da política de segurança pública estadual. Segundo ele, um trabalho complexo que precisa ser ostensivo e estratégico ao mesmo tempo: “vamos prender e tirar de circulação as lideranças desses grupos”, crava.

Debate eleitoral O debate sobre segurança pública na campanha eleitoral já se apresenta desde a pré-campanha, como um dos principais alvos de trocas de farpas entre pré-candidatos em Fortaleza, especialmente, José Sarto, prefeito da Capital e candidato à reeleição, e Evandro Leitão, que vai representar o grupo governista na disputa.

Naturalmente, o secretário de Segurança se afasta do processo eleitoral, mas não deixa de mandar recados a todos os candidatos. “Todos os gestores, depois de eleitos, têm que pensar em cooperação e criação de uma rede de proteção social. As polícias, a atuação desses valorosos profissionais, é parte do processo. Todos precisam pensar de forma mais sistêmica e colaborativa porque essa é uma demanda de toda a sociedade”, sugere. Contribuição dos municípios

Sá aponta que há papéis importantes a serem cumpridos pelos municípios na política de segurança pública e se coloca à disposição para cooperar. “Os municípios podem cooperar bastante. Seja na instalação de câmeras de segurança, na criação e aparelhamento das guardas municipais, na fiscalização de ocupação do solo, de feiras e comércio irregular. Tudo isso facilita o trabalho da Polícia no combate ao crime”, aconselha.

Em Fortaleza, Roberto Sá disse que ainda não teve a possibilidade de conversar com as autoridades municipais, mas diz que a ordem para os auxiliares é o diálogo com todos. “Estamos completamente abertos ao diálogo com Fortaleza, na verdade, com os 184 municípios do Estado”, completa.